Весь Китай вспоминает жертв коронавируса и врачей в день национального траура, 4 апреля
В Китае 4 апреля объявили днём национального траура. Всё население вспоминает жертв коронавируса и врачей, которые также погибли от заболевания, унесшего в одном Китае жизни больше 3 300 человек.
На главной площади Пекина Тхеньаньмэнь, на всех правительственных зданиях, на зданиях посольств и консульств Китая по всему миру приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия.
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил своё почтение жертвам эпидемии, а в 10:00 в стране раздался сигнал воздушной тревоги, сигналы автомобилей, поездов и кораблей. После этого весь Китай погрузился в три минуты молчания в память о погибших соотечественниках.
День национального траура совпал с ежегодным праздником "Циньмин". В этот день поминают усопших, посещая их могилы.
Эпидемия коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Вирусом были заражены по меньшей мере 81 639 человек.
В Китае почтили память погибших от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU