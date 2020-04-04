2020-04-04T11:32:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Весь Китай вспоминает жертв коронавируса и врачей в день национального траура, 4 апреля

В 10:00 прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего погибших почтили тремя минутами молчания [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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День траура по жертвам коронавируса начался в КитаеДень траура по жертвам коронавируса начался в КитаеФото: REUTERS
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В Китае 4 апреля объявили днём национального траура. Всё население вспоминает жертв коронавируса и врачей, которые также погибли от заболевания, унесшего в одном Китае жизни больше 3 300 человек.

На главной площади Пекина Тхеньаньмэнь, на всех правительственных зданиях, на зданиях посольств и консульств Китая по всему миру приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил своё почтение жертвам эпидемии, а в 10:00 в стране раздался сигнал воздушной тревоги, сигналы автомобилей, поездов и кораблей. После этого весь Китай погрузился в три минуты молчания в память о погибших соотечественниках.

День национального траура совпал с ежегодным праздником "Циньмин". В этот день поминают усопших, посещая их могилы.

Эпидемия коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Вирусом были заражены по меньшей мере 81 639 человек.

В Китае почтили память погибших от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Весь Китай вспоминает жертв коронавируса и врачей в день национального траура, 4 апреля
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