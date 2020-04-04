2020-04-04T11:55:09+03:00
Экономика

Стало известно, кто не останется без работы во время пандемии коронавируса

Специалисты по рекрутингу рассказали о том, в кого переквалифицироваться, чтобы быть востребованным на рынке труда
Вероника ЦЫГАНОВА
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Специалисты по рекрутингу рассказали о том, в кого переквалифицироваться, чтобы быть востребованным на рынке трудаСпециалисты по рекрутингу рассказали о том, в кого переквалифицироваться, чтобы быть востребованным на рынке трудаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Специалисты портала hh.ru провели исследование и выяснили, что в нерабочую неделю число вакансий, открытых в России, только растёт: по сравнению с мартом, их стало больше на 4%, а на одно место претендует 7 кандидатов. Работники требуются в сферах медицины и фармацевтики, безопасности и госслужбы, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости. Ряд компаний приглашает кандидатов начать работу после окончания режима изоляции или сейчас, но удаленно – это, например, сферы IT, образования, услуг для бизнеса, маркетинга и рекламы. Число удаленных вакансий в этих сферах выросло на 80% по сравнению с прошлым годом. Растет спрос и на курьеров: так, в Москве количество вакансий для работников службы доставки выросло в пять раз.

Ранее сайт kp.ru писал, что на рынке труда будут востребованы специалисты по IT инфраструктуре, анализу больших данных, кибербезопасности, тайм-менеджменту, организации рабочего места и ещё ряд других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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