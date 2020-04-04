2020-04-04T13:16:27+03:00
Общество

Учебный год в некоторых школах могут продлить до 8 июня

ЕГЭ могут перенести ещё раз
Ася КУЗНЕЦОВА
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Единый государственный экзамен могут перенести еще раз из-за ситуации с распространением коронавирусaЕдиный государственный экзамен могут перенести еще раз из-за ситуации с распространением коронавирусaФото: GLOBAL LOOK PRESS
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ЕГЭ могут перенести ещё раз, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов и напомнил, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции начало ЕГЭ сдвинули на 8 июня.

- В зависимости от развития ситуации эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет. Это будет зависеть от того, насколько долго продлится дистанционное обучение, общая ситуация, - заявил глава Минпросвещения в эфире онлайн-марафона "Домашний час".

Он также отметил, что в некоторых школах учебный год продлят до начала периода проведения Единого государственного экзамена.

Напомним, в 2020 году ЕГЭ разделён на три этапа: досрочный с 20 марта по 13 апреля, основной с 25 мая по 29 июня и дополнительный с 4 по 22 сентября. Сейчас сроки дополнительного этапа перенесены на резервные дни основного этапа.

По подсчётам Рособрнадзора, в 2020 году сдавать ЕГЭ планируют 797 тысяч человек. Среди них 692 тысячи - выпускники.

Итоговое тестирование для девятиклассников ОГЭ должно также проходить в три этапа. Основной был запланирован на 22 мая - 30 июня, досрочный на 21 апреля - 16 мая, а дополнительный - на период с 4 по 18 сентября. На сегодняшний день начало основного этапа перенесено на 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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