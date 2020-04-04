Застройщиков не будут штрафовать за срыв сроков

4 Апр 2020 2020-04-04T14:27:54+03:00

Правительство РФ до конца 2020 года не будет штрафовать застройщиков за срыв сроков строительства жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Правительство РФ до конца 2020 года не будет штрафовать застройщиков за срыв сроков строительства жилья.

Теперь дома, по которым более чем на полгода нарушен срок завершения строительства, не будут включаться в реестр проблемных объектов вплоть до 1 января 2021 года. Также до начала 2021 года не будет начисляться неустойка за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а при определении размера ущерба не будут учитываться убытки, причиненные до 1 января и в результате введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на постановление кабинета министров.

До начала следующего года также не будут начислять проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.

«Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии. Они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства», — отметил глава Минстроя Владимир Якушев.

Ранее kp.ru писал, что после обрушения цен на нефть 10 марта 2020 года и последующего резкого роста курса доллара многие аналитики начали прогнозировать неминуемое падение цен на новостройки.

ИСТОЧНИК KP.RU