2020-04-04T14:28:47+03:00
Происшествия

Причиной взрыва дома в Орехово-Зуеве могла стать газовая колонка

В подъезде обрушились квартиры с 5 по 3 этажи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Обрушился весь подъезд пятиэтажкиОбрушился весь подъезд пятиэтажкиФото: СОЦСЕТИ
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Причиной взрыва дома в Подмосковье могла стать неисправность газовой колонки, сообщили в Главном управлении МЧС.

Напомним, 4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома.

По информации kp.ru из собственных источников в силовых структурах, пострадали пять человек. Одного в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Прибывшие на место правоохранители собирают показания свидетелей, а также выясняют у родственников, мог ли кто-то еще оказаться под завалами.

После взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве Следственный комитет начал проверку, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

- Хлопок газа произошел по адресу улица Гагарина, 31. Сейчас туда отправлены необходимые силы и средства, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа.4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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