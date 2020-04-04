Причиной взрыва дома в Орехово-Зуеве могла стать газовая колонка
Причиной взрыва дома в Подмосковье могла стать неисправность газовой колонки, сообщили в Главном управлении МЧС.
Напомним, 4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома.
По информации kp.ru из собственных источников в силовых структурах, пострадали пять человек. Одного в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Прибывшие на место правоохранители собирают показания свидетелей, а также выясняют у родственников, мог ли кто-то еще оказаться под завалами.
После взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве Следственный комитет начал проверку, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
- Хлопок газа произошел по адресу улица Гагарина, 31. Сейчас туда отправлены необходимые силы и средства, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа.4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома
ИСТОЧНИК KP.RU