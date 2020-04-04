Причиной взрыва дома в Орехово-Зуеве могла стать газовая колонка

4 Апр 2020 2020-04-04T14:28:47+03:00

В подъезде обрушились квартиры с 5 по 3 этажи

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Причиной взрыва дома в Подмосковье могла стать неисправность газовой колонки, сообщили в Главном управлении МЧС.

Напомним, 4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома.

По информации kp.ru из собственных источников в силовых структурах, пострадали пять человек. Одного в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Прибывшие на место правоохранители собирают показания свидетелей, а также выясняют у родственников, мог ли кто-то еще оказаться под завалами.

После взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве Следственный комитет начал проверку, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

- Хлопок газа произошел по адресу улица Гагарина, 31. Сейчас туда отправлены необходимые силы и средства, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770886" frameborder="0"></iframe> В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа.4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома

ИСТОЧНИК KP.RU