Пациент, вылечившийся от тяжёлой формы коронавируса, оставил трогательное послание на двери своей палаты

4 Апр 2020 2020-04-04T14:57:27+03:00

Врачи каждый день писали ему слова поддержки, хотя его жена была предупреждена, что он может погибнуть

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Вылечившийся от коронавируса в одной из клиник Огайо Ник Браун перед тем, как выписаться из больницы, оставил врачам сообщение на двери своей палаты.

Мужчина тяжело переносил заболевание, и врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Они также предупредили супругу Ника, что он может погибнуть. Историю Ника опубликовали в официальном Instagram-аккаунте клиники Кливленда.

Врачи каждый день оставляли Нику вдохновляющие послания на стекле двери, в которых они желали ему скорее выздороветь и обещали выписать его домой как можно скорее.

clevelandclinic Когда Ник Браун наконец выздоровел и был готов к выписке, он оставил врачам трогательное послание на стекле своей палаты

- Это окно стало самым важным окном в моей жизни. Целыми днями я наблюдал за вашей работой, которой вы спасали мою жизнь и остальных пациентов, не в силах поблагодарить вас за время, которое вы уделяли мне. У меня, наверное, никогда не будет возможности, чтобы вернуть вам ту же любовь и поддержку, но я хочу, чтобы вы знали, что вы - настоящие рок-звёзды.

Я видел, что у каждого из вас были хорошие ночи и плохие, но главное, что вы заботились обо всех этих людях. Сегодня я покидаю больницу совершенно другим человеком. Надеюсь, я изменился к лучшему и не только из-за перенесённой болезни, но потому, что теперь я знаю, что в мире есть настолько замечательные люди, посвятившие себя заботе и беспокойству о других, - написал Ник перед выпиской.

История Ника опубликована в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU