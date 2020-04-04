4 Апр 2020 2020-04-04T17:45:02+03:00

За три месяца в России планируют произвести 6 тысяч аппаратов ИВЛ Фото: Иван МАКЕЕВ

Производство антисептиков в стране увеличено почти в четыре раза

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В апреле в России будет произведено 500 аппаратов Искусственной вентиляции лёгких, в мае - 2,5 тысячи, а в июне - 3 тысячи. Таким образом за три месяца в стране будет произведено 6 тысяч аппаратов ИВЛ. Об этом рассказали в Минпромторге.

По данным ведомства, производство антисептиков в стране увеличено почти в четыре раза. Ранее производилось 45 тысяч литров в месяц, сейчас - 220 тысяч литров.

«Отдельно развиваем производство антисептиков в России (…) Мы практически в четыре раза увеличили производство антисептиков», - заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что только в московских больницах более пяти тысяч единиц наркозно-дыхательной аппаратуры. В Минздрав России сообщили, что организации государственной системы здравоохранения полностью укомплектованы оборудованием для ИВЛ.

Более того, в ведомстве рассказали, что в покупке аппаратов искусственной вентиляции легких для личного пользования нет никакого смысла, поскольку определить необходимость их использования может только врач в условиях стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU