4 Апр 2020 2020-04-04T16:54:12+03:00

Семь человек пострадали и один погиб после взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве Фото: СОЦСЕТИ

В МЧС не исключили, что под завалами могут быть еще пострадавшие [видео]

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В результате взрыва газа в доме в Подмосковном Орехово-Зуеве один человек погиб, пострадали семь жителей, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщили в МЧС.

«Всего 7 человек, из них 1 погиб, 5 человек доставлены в ЦРБ, 1 человек отказался от госпитализации», передает «Интерфакс» слова представителя ведомства.

В ведомстве не исключили, что под завалами могут быть еще пострадавшие. В МЧС пояснили, что на данный момент проводятся демонтаж плит перекрытия, а также уточняют списки жильцов дома.

Напомним, 4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома. По предварительным данным причиной взрыва могла стать неисправность газовой колонки.

Прибывшие на место правоохранительные органы собирают показания свидетелей, а также выясняют у родственников, мог ли кто-то еще оказаться под завалами. Следственный комитет начал проверку по данному делу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770886" frameborder="0"></iframe> В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома

ИСТОЧНИК KP.RU