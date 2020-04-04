2020-04-04T17:36:40+03:00
Общество

В регионах запущены проекты для помощи людей, оказавшихся в тяжелом положении в условиях коронавируса

Нуждающихся будут обеспечивать товарами первой необходимости и оказывать консультативную помощь
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В регионах запущены проекты для помощи людей, оказавших в тяжелом положении в условиях коронавирусаВ регионах запущены проекты для помощи людей, оказавших в тяжелом положении в условиях коронавирусаФото: Лилия ЗАХАРОВА
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В Новгородской области и Удмуртской Республике запущены социальные проекты «Единой России», направленные на поддержку граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в условиях пандемии коронавируса.

В рамках проекта «ДовЕРие» нуждающихся будут обеспечивать товарами первой необходимости, а также оказывать консультативную помощь и другую поддержку.

«Мы будем поддерживать всех тех, кому нужна помощь, формировать продуктовые наборы, покупать лекарства, решать юридические, социальные проблемы», - сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Коробки с продуктовыми наборами с самым необходимым будут доставляться в семьи и гражданам, которые нуждаются в нашей помощи», - рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, призвав некоммерческие организации присоединиться к проекту.

На данный момент по всей стране открыты волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Общее число активистов уже составляет более 85 тысяч.

Напомним, всего число зарегистрированных случаев COVID-19 в России достигло 4 731. По состоянию на 4 апреля вылечились и выписались из больниц ещё 52 человека, всего выздоровели 333 пациента, погибли – 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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