В регионах запущены проекты для помощи людей, оказавшихся в тяжелом положении в условиях коронавируса
В Новгородской области и Удмуртской Республике запущены социальные проекты «Единой России», направленные на поддержку граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в условиях пандемии коронавируса.
В рамках проекта «ДовЕРие» нуждающихся будут обеспечивать товарами первой необходимости, а также оказывать консультативную помощь и другую поддержку.
«Мы будем поддерживать всех тех, кому нужна помощь, формировать продуктовые наборы, покупать лекарства, решать юридические, социальные проблемы», - сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
«Коробки с продуктовыми наборами с самым необходимым будут доставляться в семьи и гражданам, которые нуждаются в нашей помощи», - рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, призвав некоммерческие организации присоединиться к проекту.
На данный момент по всей стране открыты волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Общее число активистов уже составляет более 85 тысяч.
Напомним, всего число зарегистрированных случаев COVID-19 в России достигло 4 731. По состоянию на 4 апреля вылечились и выписались из больниц ещё 52 человека, всего выздоровели 333 пациента, погибли – 43.
ИСТОЧНИК KP.RU
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