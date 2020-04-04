Ленинградская область выплатит по 5 тысяч рублей малообеспеченным семьям и поможет безработным

4 Апр 2020 2020-04-04T17:54:20+03:00

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Ленинградская область после введения режима самоизоляции поможет жителям, наиболее нуждающимся в поддержке. Семьи с детьми, чей доход не дотягивает до 22330 рублей, получат от области единовременную помощь по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, по 2 тысячи рублей получат пенсионеры с минимальным размером пенсии и люди, страдающие хроническими заболеваниями при условии, что они соблюдают режим самоизоляции. Помощь также окажут безработным и людям, временно потерявшим работу. О новых мерах социальной поддержки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал на своей странице в Инстаграме.

- В новом постановлении на время сложного периода предусматриваем: ввести региональную доплату временно потерявшим работу и доход вставшим на учет с 30.03.2020 5-7 тыс. рублей. Семьям с доходом ниже прожиточного минимума, безработным, временно вставшим на учет с 30.03, а также представившим справку от работодателя о невозможности сохранении заработной платы на апрель установить региональную единовременную выплату на каждого ребенка по 5 тыс. рублей. Установить единовременную региональную выплату 2 тыс. рублей лицам, больным хроническими заболеваниями и получающим минимальную пенсию. Также попросил блок ЖКХ просчитать возможность освобождения от платы за капремонт на 3 месяца семей с доходом ниже 40 процентов от среднего по региону, - написал Дрозденко в Инстаграме.

Глава региона рассказал о том, что в Ленинградской области будут работать промышленные и системообразующие предприятия и индивидуальные предприниматели при условии, что их производство расположено в населенных пунктах, где нет случаев заражения коронавирусом. Продолжат свою деятельность и компании, работающие удаленно, либо соблюдающие жесткий санитарный режим (доставка сотрудников, более частые уборки и дезинфекция помещений).

Губернатор разрешил работать магазинам, торгующим продуктами, хозяйственными, детскими и строительными товарами, автозапчастями, табачными изделиями, товарами для сада и огорода, газетами и журналами. При этом сотрудники торговых точек обязательно должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и соблюдать с клиентами безопасное расстояние. В Ленинградской области закрыт общепит, рестораны и кафе работают в режиме доставки и продают свою продукцию «на вынос».

Школы во время режима самоизоляции не работают, для ленинградских школьников организованы дистанционные уроки. В детских садах вводятся дежурные группы для детей, чьи родители продолжают работать. При этом все дети обеспечиваются бесплатными молочными продуктами, а дети из малообеспеченных семей - «сухим пайком».

- Нам предстоит непростой период. Люди должны быть социально защищены. Для нас, для властей, самое главное — защита детей, граждан в сложной ситуации, которые находятся в зоне риска, - подчеркнул Александр Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU