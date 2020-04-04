2020-04-04T19:11:33+03:00
Происшествия

Жертвами взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве стали два человека

По последним данным, пострадали шестеро [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Жертвами взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве стали два человекаЖертвами взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве стали два человекаФото: СОЦСЕТИ
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Из-под завалов дома в подмосковном Орехово-Зуево вытащили тело еще одного человека. Таким образом число жертв взрыва газа стали двое и шестеро пострадали. Об этом сообщили в МЧС России

«Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве обнаружен еще один погибший. Всего на текущий момент 8 пострадавших, из них 2 погибли», - передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее в МЧС сообщали, что пострадали семь человек и пятеро из них госпитализированы. Тогда в ведомстве не исключили, что под завалами могут быть еще пострадавшие и уточнили, что на данный момент уточняют списки жильцов дома, а также проводятся демонтаж плит перекрытия.

Как сообщал сайт kp.ru в субботу, 4 апреля, в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома. По предварительным данным причиной происшествия могла стать неисправность газовой колонки. Следственный комитет начал проверку по данному делу.

В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв газа. Первое видео с места.4 апреля в Орехово-Зуеве в результате взрыва в одной из квартир обрушился подъезд пятиэтажного дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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