2020-04-04T19:54:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане

Всемирная организация здравоохранения ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в УханеВ ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в УханеФото: Олег ЗОЛОТО
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа, однако на данный момент нет никаких сведений о передаче инфекции от животных к человеку. Так официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич прокомментировал сообщения о том, что 15% кошек в Ухане заболели COVID-19.

«Мы в курсе того, что домашние животные пациентов с COVID-19 в отдельных случаях заражены этой болезнью. Тем не менее на настоящий момент нет свидетельств того, что домашние питомцы распространяют болезнь», - рассказал он.

Язаревич отметил, что согласно данным OIE, «передача от человека к человеку» - основной путь распространения нового коронавируса, однако не исключила возможности передачи инфекции питомцу и посоветовал больным ограничить контакты с домашними животными.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус. Она отметила, что вирус «тяжелый», поэтому в 96% случаев он передается «в капле», то есть капельным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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