2020-04-04T21:02:41+03:00
Общество

За нарушение дистанции в 1,5 метра в Москве придется заплатить до 1 млн рублей

Мэрия столицы ввели новые штрафы за несоблюдение дистанцирования работников и посетителей предприятий
Елена ГИЛЬМАНОВА
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За нарушение дистанции в 1,5 метра в Москве придется заплатить до 1 млн рублейЗа нарушение дистанции в 1,5 метра в Москве придется заплатить до 1 млн рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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За нарушение мер по дистанцированию работников и посетителей предприятий в 1,5 метра в Москве оштрафуют на сумму до 1 млн рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», - говорится в указе столичного градоначальника.

Накануне на сайт мэра Москвы сообщили, что в столице технически полностью готова умная система контроля за соблюдением режима самоизоляции и может быть запущена в любой момент.

Напомним, депутаты Мосгордумы приняли законопроект о штрафах за несоблюдение режима самоизоляции. В соответствии с документом за первое нарушение москвичей будут штрафовать на 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение или с использованием автомобиля - на 5 тыс. рублей. Однако данный закон вызвал много вопросов, поэтому в его деталях «КП» разбирался вместе с главой комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы Александром Семенниковым.

В столице самое большое число заболевших коронавирусом из 4 731 случая инфицирования 3357 приходится на москвичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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