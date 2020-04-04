Коронавирус в Италии: число умерших превысило 15 тысяч

4 Апр 2020 2020-04-04T21:19:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Италия остается лидером по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки в стране от коронавируса COVID-19 скончался 681 человек. Таким образом, с начала вспышки заболевания жертвами инфекции в Италии стали уже 15 362 человека. Об этом сообщил глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По последним данным, общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Италии превысило 124,6 тысячи, а за минувшие сутки этот показатель вырос на 2 886 случаев. В больницах остаются 88 274 человек.

Однако Боррелли отметил, что впервые с начала эпидемии в стране в палатах интенсивной терапии снизилось число пациентов.

«Это важнейшая новость, потому что она позволяет вздохнуть нашим больницам. Это первое отрицательное значение с начала чрезвычайной ситуации», - заявил он.

Ранее российский врач в Италии рассказал, почему в стране случилась настолько масштабная эпидемия. По его словам, правительство опоздало с принятием жёстких мер минимум на три недели, а итальянцы медленно приспосабливались к условиям карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU