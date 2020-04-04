2020-04-04T21:52:37+03:00
Общество

Роспотребнадзор: четверть заразившихся коронавирусом в России не имеют симптомы

Глава ведомства рассказала, как такие люди могут передавать вирус [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Четверть заразившихся коронавирусом в России не имеют симптомыЧетверть заразившихся коронавирусом в России не имеют симптомыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По имеющимся в Роспотребнадзора данным, четверть (25%) из всех инфицированных коронавирусом COVID-19 в России не имеют симптомов. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, индекс репродукции нового коронавирусного заболевания таков, что один заболевший с «яркой клиникой» может заразить трех человек, в то время как бессимптомный – одного человека.

«Из этого строятся все математические модели, расчеты», - заявил глава Роспотребнадзора.

Как писал сайт kp.ru, Попова также рассказала и о том, как передается новый коронавирус. Она обратила внимание на то, что вирус «тяжелый» и поэтому в 96% случаев он передается «в капле», то есть капельным путем, а по воздуху только 4% или 6%. Она также предупредила, что вирус способен сохраняться на поверхности 72 часа.

По последним данным число случаев инфицирования коронавирусом в России достигло 4 731 человека. За последние сутки было выявлено 582 случая заболевания в 32 регионах страны. За весь период выздоровели 333 человека, но 43 человек спасти не смогли.

Попова: «Среди детей зарегистрировано 235 случаев заражения коронавирусом».Около 25 процентов всех инфицированных не имеют выраженных симптомов

ИСТОЧНИК KP.RU

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