4 Апр 2020 2020-04-04T23:04:07+03:00

В США и Канаде не исключили введение пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии Фото: REUTERS

Такой сценарий возможен, если Москва и Эр-Рияд не смогут в ближайшее время заключить сделку

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Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии. Об этом сообщил премьер-министр крупнейшей нефтедобывающей канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.

Как пишет Financial Times со ссылкой на политика, введение пошлин возможно, если Москва и Эр-Рияд не смогут в ближайшее время заключить сделку по ценам на нефть.

В издании сообщают, что Вашингтон подтвердил, возможность развития такого сценария. Однако в Минэнерго США отметили, что это предварительный вариант, который обсуждают наряду с другими путями решения вопроса.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новое нефтяное соглашение между Москвой и Эр-Риядом, однако позже также не исключил возможность введения пошлин на нефть «для стабилизации цен на нефть». Глава Белого дома также заявил, что падение цен на нефть заставит Россию и Саудовскую Аравию сократить объёмы добычи.

ИСТОЧНИК KP.RU