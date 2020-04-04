Пенсии россиян предложили отдать под идеи Чубайса

4 Апр 2020 2020-04-04T23:51:08+03:00

Анатолий Чубайс предрек реформы в пенсионной системе еще несколько лет назад Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Пенсии россиян предложено направить в фонды прямых и венчурных инвестиций. Поручение детально изучить эту тему дал правительству и Банку России президент Владимир Путин, который провел встречу с российскими инвесторами.

- Проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций,- сказано в поручении главы государства, документ опубликован на сайте Кремля.

В случае, если решение о передаче пенсий в такие фонды будет принято, то вероятно, пенсионными резервами займется "Роснано", поскольку именно эта компания, которой руководит Анатолий Чубайс, занимается в России в венчурными инвестициями.

Ранее глава "Роснано" уже выступал с предложением инвестировать пенсионные накопления россиян. Анатолий Чубайс еще в 2018 году предрекал, что пенсии рано или поздно начнут выполнять не только социальную, но и инвестиционную задачу. Но тогда его предложение не оценили в Минфине.

ИСТОЧНИК KP.RU