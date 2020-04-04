Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по распространению коронавируса

4 Апр 2020 2020-04-05T00:02:07+03:00

Заболеваемость коронавирусом пойдет на спад только при появлении коллективного иммунитета и при строгих карантинных мерах

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Ведущий программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Александр Мясников признался, что ошибся в прогнозах по распространению коронавируса. Заболевание оказалось опаснее, чем предсказывали врачи в самом начале эпидемии.

- К сожалению я ошибся. Ошибся, кстати не только я: практически везде санитарные кордоны стали возводить с той или иной степенью опоздания», — заявил он. Мясников посетовал на то, что «к сожалению все пошло по худшему сценарию,- написал он в соцсетях.

Вирус впервые появился в Китае в конце 2019 года. Тогда мало кто мог предположить, сколько жертв заболевания будет в других странах. Даже в США не смогли оценить масштабы опасности - спецслужбы докладывали президенту Дональду Трампу о вероятной эпидемии в Америке. Но глава Белого дома не отклонил доклад. Теперь США выбились на первое место по числу погибших и заразившихся.

Доктор Мясников считает, что коронавирус не исчезнет, вероятно, болезнь станет сезонной. Она перестанет представлять такую опасность, как сейчас, когда появится коллективный иммунитет в результате появления вакцины или с увеличением числа переболевших, у кого появился иммунитет.

- Мы наверно переживем еще несколько затухающих волн повышенной заболеваемости, перед тем как перестанем замечать его вовсе. Только теперь надо перебороть сегодняшний пик болезни, и это только самоизоляцией и карантинными мероприятиями. Другого выхода нет,-заявил доктор.

ИСТОЧНИК KP.RU