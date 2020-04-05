У футболиста "Ювентуса" Пауло Дибалы и его девушки вновь нашли коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T00:27:37+03:00

Пара две недели находилась на карантине дома, в начале апреля у обоих был отрицательный результат теста на COVID-19

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Футболист туринского "Ювентуса" Пауло Дибало повторно заразился коронавирусом. Положительный тест пришел спустя несколько дней после того, как закончился двухнедельный карантин спортсмена и он радостно сообщил об излечении.

Болел Дибало не один, а в компании своей невесты Орианы Сабатини. Вирус нашли в 21 марта у обоих, поэтому пара добровольно заперлась в своем жилище, дожидаясь, когда пройдут симптомы.

- Три дня назад мы сделали еще тест, который был отрицательным. Но был третий, который оказался положительным. У меня все еще есть коронавирус. Я не знаю, как это работает, а также почему он дал одно, а потом другое, -рассказала на странице в инстаграм модель.

Она подтвердила, что вирус также обнаружен и у ее молодого человека, футболиста Пауло Дибало. Модель подтвердила, что их карантин будет продолжен. Подписчики пожелали паре скорейшего выздоровления.

Вирусологи объясняют, заразиться действительно можно повторно. Все из-за того, что коронавирус мутирует. Антитела к вирусу, которым переболел пациент, появляются в организме, но это не дает иммунитета от заболевания, вызванного коронавирусом, который изменился.

orianasabatini У футболиста Пауло Дибало и его девушки повторно нашли коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU