2020-04-05T00:27:37+03:00
В мире

У футболиста "Ювентуса" Пауло Дибалы и его девушки вновь нашли коронавирус

Пара две недели находилась на карантине дома, в начале апреля у обоих был отрицательный результат теста на COVID-19
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пара продолжит сидеть на карантинеПара продолжит сидеть на карантинеФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Футболист туринского "Ювентуса" Пауло Дибало повторно заразился коронавирусом. Положительный тест пришел спустя несколько дней после того, как закончился двухнедельный карантин спортсмена и он радостно сообщил об излечении.

Болел Дибало не один, а в компании своей невесты Орианы Сабатини. Вирус нашли в 21 марта у обоих, поэтому пара добровольно заперлась в своем жилище, дожидаясь, когда пройдут симптомы.

- Три дня назад мы сделали еще тест, который был отрицательным. Но был третий, который оказался положительным. У меня все еще есть коронавирус. Я не знаю, как это работает, а также почему он дал одно, а потом другое, -рассказала на странице в инстаграм модель.

Она подтвердила, что вирус также обнаружен и у ее молодого человека, футболиста Пауло Дибало. Модель подтвердила, что их карантин будет продолжен. Подписчики пожелали паре скорейшего выздоровления.

Вирусологи объясняют, заразиться действительно можно повторно. Все из-за того, что коронавирус мутирует. Антитела к вирусу, которым переболел пациент, появляются в организме, но это не дает иммунитета от заболевания, вызванного коронавирусом, который изменился.

orianasabatiniorianasabatini
У футболиста Пауло Дибало и его девушки повторно нашли коронавирус
825494 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минэкономразвития Решетников попросил бизнес "не впадать в психоз" из-за коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года увеличилось до 194 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 5 апреля 2020 года достигло 333 человек
"Челюсть упала": Главврач больницы в Коммунарке рассказал о необычном развитии пандемии коронавируса в России
Младший сын президента Трампа соблюдает режим #сидимдома
В ВОЗ рассказали, в чем заключается плохая новость о распространении коронавируса
Армия США войдет в Нью-Йорк
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года составило 29 человек
У футболиста "Ювентуса" Пауло Дибалы и его девушки вновь нашли коронавирус
Число умерших из-за коронавируса в России на 5 апреля 2020 года составило 46 человек
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по распространению коронавируса
Пенсии россиян предложили отдать под идеи Чубайса
В Великобритании умер самый молодой пациент с коронавирусом, ему было 5 лет
Голикова назвала регионы с наибольшим числом заразившихся коронавирусом
В США и Канаде не исключили введение пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии
Губернатор Воробьев навестил в больнице одного из пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуево
Коронавирус в США: число заболевших превысило 300 тыс.