2020-04-05T00:48:28+03:00
В мире

Армия США войдет в Нью-Йорк

Об этой мере борьбы с распространением коронавируса объявил Дональд Трамп
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Американских военнослужащие будут направлены в город для борьбы с коронавирусом.Американских военнослужащие будут направлены в город для борьбы с коронавирусом.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ходе ежедневного брифинга, проходящего в Белом доме, президент США объявил о том, что 1 тыс. американских военнослужащих будут направлены в Нью-Йорк для борьбы с эпидемией коронавируса.

Речь исключительно о гуманитарных функциях – оказании необходимой помощи больницам, ветеранским организациям, выполнение дезинфекционных работ. Трамп подчеркнул, что в Нью-Йорк будут введены только армейские медработники. Пока нет необходимости в помощи нью-йоркским полицейским, ряды которых заметно поредели из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом, в аспекте поддержания порядка.

Трамп также подтвердил, что внешнеполитическое ведомство США ведет активную работу по возвращению 40 тыс. американцев, которые оказались не в состоянии вернуться домой из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минэкономразвития Решетников попросил бизнес "не впадать в психоз" из-за коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года увеличилось до 194 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 5 апреля 2020 года достигло 333 человек
"Челюсть упала": Главврач больницы в Коммунарке рассказал о необычном развитии пандемии коронавируса в России
Младший сын президента Трампа соблюдает режим #сидимдома
В ВОЗ рассказали, в чем заключается плохая новость о распространении коронавируса
Армия США войдет в Нью-Йорк
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 5 апреля 2020 года составило 29 человек
У футболиста "Ювентуса" Пауло Дибалы и его девушки вновь нашли коронавирус
Число умерших из-за коронавируса в России на 5 апреля 2020 года составило 46 человек
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по распространению коронавируса
Пенсии россиян предложили отдать под идеи Чубайса
В Великобритании умер самый молодой пациент с коронавирусом, ему было 5 лет
Голикова назвала регионы с наибольшим числом заразившихся коронавирусом
В США и Канаде не исключили введение пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии
Губернатор Воробьев навестил в больнице одного из пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуево
Коронавирус в США: число заболевших превысило 300 тыс.