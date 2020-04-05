Армия США войдет в Нью-Йорк

5 Апр 2020 2020-04-05T00:48:28+03:00

Американских военнослужащие будут направлены в город для борьбы с коронавирусом. Фото: REUTERS

Об этой мере борьбы с распространением коронавируса объявил Дональд Трамп

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В ходе ежедневного брифинга, проходящего в Белом доме, президент США объявил о том, что 1 тыс. американских военнослужащих будут направлены в Нью-Йорк для борьбы с эпидемией коронавируса.

Речь исключительно о гуманитарных функциях – оказании необходимой помощи больницам, ветеранским организациям, выполнение дезинфекционных работ. Трамп подчеркнул, что в Нью-Йорк будут введены только армейские медработники. Пока нет необходимости в помощи нью-йоркским полицейским, ряды которых заметно поредели из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом, в аспекте поддержания порядка.

Трамп также подтвердил, что внешнеполитическое ведомство США ведет активную работу по возвращению 40 тыс. американцев, которые оказались не в состоянии вернуться домой из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU