В ВОЗ рассказали, в чем заключается плохая новость о распространении коронавируса

5 Апр 2020 2020-04-05T00:43:56+03:00

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В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) назвали главную проблему, связанную с пандемией коронавируса. Болезнь, напомним, распространилась по всему миру, заражены свыше миллиона человек. Вакцины от заболевания в мире пока нет, а значит рассчитывать на то, что коллективный иммунитет, как в случае с распространением гриппа, поможет замедлить рост новых случаев инфицирования, пока нельзя:

- Плохая же новость в том, что для того, чтобы получить вакцину, нам потребуется время. Потому что она должна быть безопасной. Ибо первое правило: "Не навреди",- заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1".

В ВОЗ также пока не могут назвать животное, которое стало промежуточным носителем вируса, от кого заразился человек. Ранее звучали версии, что в Китае заражение началось от летучих мышей, которые могут не болеть, но являются переносчиком болезни. В организации считают, что между летучими мышами и человеком пропущено еще какое-то звено в передаче коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU