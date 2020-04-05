2020-04-05T01:26:22+03:00
Общество

Глава Минэкономразвития Решетников попросил бизнес "не впадать в психоз" из-за коронавируса

Глава ведомства считает, что предприятиям нужно искать способ продолжить работу, но с условием соблюдения мер безопасности для сотрудников
Юлия САЛЬНИКОВА
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Апрель в России объявлен нерабочим для сдерживания распространения коронавирусаАпрель в России объявлен нерабочим для сдерживания распространения коронавирусаФото: REUTERS
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Глава министерства экономического развития Максим Решетников считает, что компаниям России нужно найти компромисс для продолжения работы в условиях пандемии коронавируса.

Ситуация, в которую попали не только российские, но и предприятия других стран, вынуждает приостанавливать производство, чтобы не допустить заражения сотрудников. Экономисты прогнозируют возможные убытки компаний, а также увольнения персонала. Справиться, по мнению Решетникова, с этими непростыми условиями работы можно, если "не впадать в психоз":

- Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась,- приводит его слова РБК.

Министр просит руководителей предприятий искать способы возобновления работы в условиях пандемии, но действовать при этом, не в ущерб безопасности сотрудников. Например, некоторые компании могут перейти на режим удаленной работы, а где это невозможно, стоило бы ввести дистанцию между людьми на производстве, чтобы избежать заражения.

Напомним, президент Владимир Путин объявил нерабочим апрель 2020 года, такие меры приняты для сдерживания распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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