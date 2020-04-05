Кэти Перри объявила пол будущего ребенка с помощью фотографии измазанного тортом Орландо Блума
Кети Перри и Орландо Блум объявили пол своего будущего ребенка. Певица разместила на своей странице в инстаграм фотографию мужа с измазанным тортом лицом. Сливки были розового цвета.
- Это девочка,- написала комментарий к снимку будущая мама.
Поклонники принялись поздравлять пару с этой новостью. У Блума, кстати, есть сын от предыдущего брака с моделью Мирандой Керр. Для Перри это будет первый ребенок. В браке с Расселом Брендом, который продлился чуть больше года, детей у нее не было.
О беременности она сообщила также нестандартно, с помощью видеоклипа. В кадре певица впервые предстала перед публикой с изменившимися пропорциями тела.
В соцсетях певица откровенно рассказывает, как переносит беременность. Напрмиер, она поделилась фотографией с маринованными оргурцами, которые неожиданно для себя полюбила, будучи беременной.
ИСТОЧНИК KP.RU