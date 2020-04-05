Причиной массового расстрела под Рязанью мог стать бытовой конфликт между соседями

5 Апр 2020 2020-04-05T03:14:40+03:00

Сосед расстрелял пять человек вечером 4 апреля в поселке Елатьма

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Причиной убийства пяти человек в Рязанской области мог стать бытовой конфликт между соседями. Поздно вечером 4 апреля в одном из многоквартирных домов поселка Елатьма раздались выстрелы. Оказалось, ружье в руки взял один из жильцов, чтобы расправиться с соседями по подъезду.

- Причиной убийства пяти человек в Рязанской области мог стать бытовой конфликт,- сообщили РИА Новости в МВД.

Погибли четверо мужчин и одна женщина. Стрелок попытался скрыться. Но его в течение нескольких часов сумели найти сотрудники полиции, сейчас мужчина находится в отделении и дает показания. Он признался, что в вечер убийства разругался с соседями по подъезду.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU