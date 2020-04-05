2020-04-05T03:37:45+03:00
В мире

Умер бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас

На 77 году жизни умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас
Юлия САЛЬНИКОВА
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Политик находился на лечении в СШАПолитик находился на лечении в СШАФото: Кадр видео
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В США умер бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас. Ему было 76 лет. Последние дни он пррвел в больнице штата Джорджия, у политика были серьезные проблемы со здоровьем. В семье Кальехаса сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом пишет агенство AFP.

Кальехал возглавлял страну один президентский срок, с 1990 по 19994 годы. То, что он выиграл выборы и стал президентом, для Годураса уже было победой, поскольку такой мирный переход власти в стране не происходил до него с 1932 года. при нем в Гондурасе росли экономические показатели, Кальехас сумел договориться с США о списании свыше 400 миллионов долларов долга. Он открыл страну для иностранных инвестиций. При нем уровень бедности сократился на 8 процентов.

Экс-президент также занимал пост главы Федерации футбола Гондураса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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