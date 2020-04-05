В Нью-Йорке число умерших от коронавируса превысило 3500 человек

5 Апр 2020 2020-04-05T03:57:10+03:00

Всего в городе сейчас более 113 тысяч инфицированных COVID-19

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За последние сутки в Нью-Йорке от коронавируса умерло 630 человек, таким образом общее число скончавшихся в результате COVID-19 в мегаполисе превысило 3,5 тысячи человек. Об этом сообщила газета "Вашингтон Пост".

Федеральные власти уже пообещали перекинуть в город 1000 докторов и медсестер из состава войсковых частей минобороны, а также дополнительные аппараты ИВЛ. В настоящий момент общее число заболевших в Нью-Йорке превышает 113 тысяч человек.

Ранее Пентагон по поручению властей направил в Нью-Йорк военную похоронную бригаду в составе 42 солдат. Они займутся помощью в кремации и захоронении погибших от коронавируса. В Нью-Йорке на прошлой неделе, чтобы вывозить тела умерших пациентов и разгрузить морги, на улицах установили грузовики-рефрижераторы.

ИСТОЧНИК KP.RU