Коби Брайанта посмертно включили в Зал славы НБА

5 Апр 2020 2020-04-05T04:14:14+03:00

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Погибшего в результате крушения вертолета баскетболиста Коби Брайанта посмертно включат в Зал славы НБА (Национальная баскетбольная лига). Для него специально сделали исключение, поскольку обычно в этот список попадают спортсмены при жизни.

- Он был одним из величайших спортсменов, выходивших на корт и повлиявших на игру, — заявление появилось в официальном твиттере Мемориального Зала Славы Баскетбола.

Брайант показал четвертый результат в истории лиги, набрав 33 643 очка за карьеру. Его еще при жизни называли легендой баскетбола, в его копилке наград есть «золото» двух Олимпиад, и даже «Оскар».

Баскетболист погиб 26 января. Вертолет, в котором находилось девять человек, включая самого Брайанта и его 13-летнюю дочь, разбился. Пилот не справился с управлением в плохую погоду, была низкая видимость, по основной версии лопасти задели скалу. Выживших в этой авиакатастрофе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU