2020-04-05T04:14:17+03:00
В мире

В Мексике в результате столкновения двух банд погибли 19 человек

По предварительной версии, обе группировки принадлежали к влиятельным наркокартелям
Антон ФОКИН
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В результате вооруженного столкновения на севере мексиканского штата Чиуауа погибли 19 членов преступных группировок. Об этом сообщает "Ассошиэйтид Пресс".

На месте перестрелки полиция обнаружила 18 трупов, а также оставленные автомобили, огнестрельное оружие и гранаты. Недалеко от места преступления власти нашли еще двух раненных членов банд, один из которых скончался позже в больнице.

По предварительной информации правоохранительных органов, в столкновении участвовали группировки, связанные с двумя крупнейшими преступными организациями Мексики, - Синалоа и Картелем Хуареса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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