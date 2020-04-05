Дональд Трамп назвал ОПЕК незаконным объединением

5 Апр 2020 2020-04-05T04:36:17+03:00

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Президент США Дональд Трамп на брифинге 4 апреля заявил, что считает ОПЕК "незаконным объединением".

Эта форма сотрудничества существовала между странами-экспортерами нефти. Американцы в объединение не входили. В марте 2020 года сторонам не удалось договориться о новом сокращении объемов добычи нефти на фоне пандемии коронавируса и сделка была расторгнута, что привело к резкому падению на 30 процентов стоимости сырья.

Трамп заявил, что если ситуация не изменится и от снижения цен на нефть начнут страдать американские предприятия, то он допускает введение пошлин для нефтяных стран но пока не рассматривает этот инструмент.

На брифинге он заявил, что "всю жизнь" был против ОПЕК.

- Что это за объединение? Это же незаконно. Ее [ОПЕК] можно назвать картелем или монополией. Но так как сделка расторгнута, мне плевать на ОПЕК,- сказал Трамп.

Ранее он анонсировал новую сделку. По версии президента США ему удалось договориться с Саудовской Аравией и Россией о сокращении добычи до 10 миллионов баррелей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU