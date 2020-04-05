Трамп пообещал "карать" производителей медоборудования, продающего его за рубеж

5 Апр 2020 2020-04-05T04:35:09+03:00

Президент США будет использовать для этого положения закона об оборонном производстве военного времени

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Президент США Дональд Трамп пообещал наказать тех американских производителей медоборудования, которые продают его за границу вместо того, чтобы оставлять в стране. Об этом сообщает "Блумберг".

- Вы можете назвать это возмездием, потому что это как раз и является возмездием, - заявил Трамп журналистам в субботу. - Если компании не дают нам то, что нужно для наших людей, мы будем вести себя очень жестко.

Глава государства пообещал использовать закон об оборонном производстве военного времени для того, чтобы остановить вывоз медицинского оборудования и материалов из страны. Одним из первых пострадавших от намерений Трампа стала корпорация 3M пытавшаяся продавать медицинские маски за рубеж.

Напомним, ранее Трамп распорядился задействовать тот самый закон об оборонном производстве, чтобы обеспечить выпуск аппаратов ИВЛ, которые необходимы для больных коронавирусом. Он также пообещал, что скоро у США будет так много оборудования, что они смогут поставлять его за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU