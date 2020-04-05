Мексика хочет производить аппараты ИВЛ из-за роста эпидемии коронавируса в стране

5 Апр 2020 2020-04-05T05:00:18+03:00

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен развернуть в стране собственное производство оборудования, необходимого для противодействия коронавирусу. Об сообщает "Ассошиэтид Пресс".

Глава государства отметил, что Мексика "тестирует опытные образцы, чтобы начать производство аппаратов ИВЛ в нашей стране и сделать это как можно быстрее". До этого момента власти намерены закупить 5 тысяч подобных аппаратов за рубежом.

Помимо нехватки оборудования латиноамериканская страна испытывает проблемы с квалифицированными врачами, в результате чего начала кампанию по переподготовке специалистов других направлений.

В настоящий момент в Мексике зафиксированы 1890 случаев коронавируса, 79 человек скончались из-за COVID-19. Ситуация усугубляется еще и тем, что в стране сейчас широко распространены сезонный грипп и другие ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU