Внучку Роберта Кенеди и ее сына признали погибшими

5 Апр 2020 2020-04-05T05:55:44+03:00

Женщина с сыном находилась в каноэ у берега Чесапикского залива Фото: Twitter.com

Женщину в последний раз видели вместе с восьмилетним сыном в каноэ

Изменить размер текста: A A

Пропавшую в США внучку Роберта Кеннеди и ее восьмилетнего сына Гидеона признали погибшими. Женщина села в каноэ вместе с мальчиком, чтобы догнать уплывший мяч, который они потеряли во время игры. Их искали больше суток, но обнаружили только каяк с веслами. Мейв Таунсенд так и не была найдена.

- Прошло более 24 часов, и шансы, что они выжили, невероятно малы. Понятно, что Мейв и Гидеон скончались,- написал в фейсбук муж Мейв, Дэвид Маккин.

Он назвал работу спасателей героической и сообщил, что поисковая операция приостановлена, тела так и не были найдены. У пары четверо детей.

Мать Мейв, Кэтлин Кеннеди Таунсенд, подтвердила, что дочь и внук считаются погибшими.

- Мое сердце разбито,- сказала она журналистам The Guardian.

Дом семьи расположен возле бухты, возможной причиной того, что лодка перевернулась, стал шторм.

ИСТОЧНИК KP.RU