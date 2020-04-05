Врач рассказал, чем опасен карантин для пожилых людей

5 Апр 2020 2020-04-05T07:44:15+03:00

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Пожилые люди, которым из-за изоляции пришлось значительно меньше двигаться, могут стать сидячими или лежачими больными, заявляет израильский врач Леонид Эйдельман.

Он также отметил, что переедание и стресс могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Ещё одной опасностью врач назвал избегание похода ко врачу пациентом с не острыми жалобами. Эйдельман рассказал, что уже есть прецеденты того, что люди с жалобами на боли в сердце, которым была нужна госпитализация, не ехали в больницу и "расплачивались очень дорогой ценой".

Специалист призвал всех как можно больше двигаться в период самоизоляции и обеспечить себя хобби, чтобы победить стресс.

Не менее важным, чем спорт и лёгкая активность, врач называет сохранение социальных связей и общение с близкими.

- Я очень возражаю против определения "социальное дистанцирование". Я считаю, что дистанцироваться надо физически, а не социально. Надо особенно пожилым людям поддерживать контакты. Люди, которые приходят к пожилым, должны сохранять дистанцию и должны носить маски, чтобы их не заразить, но изолировать от социального контакта пожилых людей - это верный путь к тому, чтобы их состояние резко ухудшилось, и психологическое, и физическое, - приводит РИА Новости слова Эйдельмана.

Ранее сайт kp.ru публиковал семь простых правил, которые помогут сохранить как физическую форму, так и эмоциональную стабильность во время карантина.

Также на сайте приводили рекомендации для родителей, оставшихся в самоизоляции со своими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU