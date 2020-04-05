2020-04-05T08:53:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Московских клиниках для приёма заражённых коронавирусом готовят около 20 тысяч мест

Койки для инфицированных приготовили в том числе частные медучреждения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Около 20 тысяч коек - региональных, федеральных и частных - готовят в Москве для приема пациентов с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей СобянинОколо 20 тысяч коек - региональных, федеральных и частных - готовят в Москве для приема пациентов с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Порядка 20 тысяч коек, в том числе в частных клиниках, готовят в Москве для приёма пациентов в коронавирусом, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

- Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом - максимум, всё, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову. Это около 20 тысяч коек - региональных, федеральных и частных, - заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что мэр Москвы обратился к россиянам с просьбой оставаться дома и не выходить на улицу. По его словам, из-за ситуации с коронавирусом нагрузка на все столичное здравоохранение выросла в разы.

- Все - от санитаров до главных врачей - работают сверхурочно. Поликлиники усилили выездную службу. Подключились волонтёры - студенты медицинских вузов. Сообщество медсестер Москвы предложило свою помощь клинике Коммунарки, - написал градоначальник в посте на странице в ВК и призвал всех москвичей оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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