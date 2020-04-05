2020-04-05T09:09:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В спецбольнице в Коммунарке находится 201 пациент с коронавирусом

Главврач Денис Проценко рассказал о ситуации в медучреждении
Ася КУЗНЕЦОВА
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, что на данный момент в клинике состоит 346 пациентов, у 201 из которых подтверждён диагноз коронавирусаГлавврач больницы в Коммунарке рассказал, что на данный момент в клинике состоит 346 пациентов, у 201 из которых подтверждён диагноз коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в своём Facebook, что на данный момент в клинике состоит 346 пациентов, у 201 из которых подтверждён диагноз коронавируса.

При этом у 301 из них - пневмония. В реанимации находятся 26 человек, и 9 из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Денис Проценко также отметил, что за последние сутки в больницу поступили 28 человек и двое выписались.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Денис Проценко, у которого ранее подтвердили диагноз коронавируса рассказал о предполагаемой причине его заражения. Врач полагает, что несмотря на соблюдение всех необходимых мер предосторожности, его иммунитет был ослаблен, поскольку из-за повышенной нагрузки врачи в период распространения коронавируса работают без выходных, делая перерывы только на сон и еду.

Он также рассказывал, что после постановки диагноза он самоизолировался в своём кабинете и продолжил работать. Проценко уточнил, что чувствует себя нормально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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