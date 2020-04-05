2020-04-05T10:22:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В России почти 200 тысяч человек находятся под контролем врачей из-за подозрения на коронавирус

Специалисты провели уже порядка 700 тысяч тестов на вирус
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России из-за подозрения на коронавирус под наблюдением находятся 198 124 человекаВ России из-за подозрения на коронавирус под наблюдением находятся 198 124 человекаФото: REUTERS
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В Роспотребнадзоре сообщили, что в России из-за подозрения на коронавирус под наблюдением врачей находятся 198 124 человека. При этом специалисты провели уже почти 700 тысяч тестов.

Всего под наблюдением по России находилось 401 808 человек, отмечается на сайте организации.

В сообщении на сайте организации также сказано, что с 31 декабря 2019 года на всех пунктах пропуска через границу России с помощью тепловизоров досмотрены уже 5 067 614 человек. По состоянию на 4 апреля выявлено 553 человека с признаками заражения инфекционными заболеваниями.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова рассказала в интервью kp.ru, что Россия выстроила надёжную систему эпидемиологической защиты. "Я бы сказала - оборону", добавила глава Роспотребнадзора.

Она также сообщила, что в международном аэропорту всем прибывающим замеряют температуру тела тепловизоры, установленные при переходе из самолёта в здание аэропорта. Тепловизионное оборудование Россия установила в 2014-2015 годах, когда был высок риск распространения лихорадки Эбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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