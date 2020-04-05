В России спрос на гантели и массажёр для мышц вырос в несколько раз в период самоизоляции

5 Апр 2020 2020-04-05T10:13:36+03:00

Онлайн-продажи гантелей выросли более чем в 3 раза, а мышечных массажеров в 5 раз на фоне введения режима самоизоляции в России Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Продажи гантелей в интернет-магазинах выросли более чем в три раза во время режима самоизоляции в России. Спрос на массажёры для мышц увеличился в пять раз в связи с закрытием фитнес-центров, прошедшее 21-27 марта из-за распространения коронавируса. Продажи спортивной одежды выросли на 120%, а кроссовок - снизились на 10%, сообщается в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, в котором были проанализированы порядка 3 миллионов заказов и 4,5 миллионов поисковых запросов.

В исследовании также сказано, что россияне стремятся сохранить и кардионагрузки. Спрос на скакалки вырос на 225%. а на степ-платформы - на 64%. Продажи роликов для пресса увеличились на 73%, а обручей - на 10%. При этом в каждый четвёртый заказ покупатели добавляют коврик для йоги, сообщает ТАСС.

Кроме того, россияне заботятся и о физической активности своих детей: аналитики сообщают о росте продаж нейроскакалок, мячей и комплектов для подвижных игр внутри дома.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Tik Tok возродила свои знаменитые тренировки 82-летняя королева аэробики Джейн Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU