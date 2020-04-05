Видеосервисы рассказали о самых популярных фильмах для просмотра в самоизоляции

5 Апр 2020 2020-04-05T10:57:08+03:00

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Популярные российские видеосервисы рассказали о том, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть жители страны во время введенного режима самоизоляции. Лидерами зрительского интереса стали кинокартина «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли и фантастический боевик «Заражение», повествующий о глобальной эпидемии, сообщает ТАСС.

Абсолютным лидером в рейтинге самых популярных фильмов на карантине стал фантастический триллер «Заражение» Стивена Содерберга. Основной сюжет кинокартины затрагивает деятельность международной организации медиков, который пытаются противостоять распространению по планете нового смертельного вируса.

Трейлер фильма Заражение 2011 года, Режиссер: Стивен Содерберг.Фильм расскажет о трудностях во время глобальной эпидемии смертельного вируса на Земле.

«Заражение» вышло на экраны в 2011 году. Фильм с пророческими совпадениями реальности выдумки и существующей реальности за минувший месяц вошел в топы онлайн-кинотеатров Megogo, Okko и многих других. И неудивительно: многим людям в сложившихся эпидемиологических условиях интересно узнать, как может развиваться ситуация с вирусом, и «Заражение» отлично удовлетворяет этот запрос. Фильм поразит зрителя своей реалистичностью и совпадениями: как и в настоящей жизни, очагом распространение инфекции в кинокартине стал рынок в Китае.

Не меньший интерес у зрителей вызвал новый боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли. Фильм повествует о недавно убитом солдате Рэе Гаррисоне, возвращенном к жизни с помощью нанотехнологий. Армия нанороботов в крови главного героя превращает его в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью к мгновенному самоисцелению.

Трейлер фильма Бладшот 2020 года.Армия нанороботов в крови главного героя превращает его в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью к мгновенному самоисцелению.

Специалисты видеосервиса «Мегафон» считают, что большинство жителей России во время домашней самоизоляции предпочитают знакомиться с новинками кинопроката. Популярностью у россиян пользуются криминальная комедия «Джентльмены», российская картина «Отель «Белград»» и новая адаптация известного триллера «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс в главной роли. Также популярны обладатель «Золотой пальмовой ветви» и нескольких «Оскаров» - фильм «Паразиты», «Вторжение» Федора Бондарчука и «Хищные птицы» Кэти Янь.

Трейлер фильма Отель Белград 2020 года.

Пользователи не обошли стороной и сериалы: среди бесплатного контента российские зрители отдали предпочтение сериалам «Ходячие мертвецы» и «Друзья».

Также отмечается, что россияне стали в 2,4 раза больше покупать фильмы онлайн и подписываться на видеосервисы. Время за просмотром кинокартин через интернет увеличилось на 42% с начала действия рекомендации властей по самоизоляции.

Ранее сайт kp.ru публиковал рейтинг самых популярных фильмов и сериалов во время карантина и самоизоляции по версии «Кинопоиска». Явным лидером также оказалась картина Стивена Содерберга «Заражение».

ИСТОЧНИК KP.RU