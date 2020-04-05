Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве выступает с официальным заявлением. Там опровергают фейковую информацию, которая несколько часов назад появилась в интернете. Ранее в соцсетях начали гулять «списки заболевших», где якобы фигурировали имена нескольких высокопоставленных сотрудников столичной мэрии.
«Среди всех зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет сотрудников мэрии с указанными именами, - заявили в Оперативном штабе. - Доверяйте только официальным источникам информации».
Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», за минувшие сутки в Москве выявили еще 536 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего число заболевших на территории города увеличилось до 3893.
По состоянию на 4 апреля в столице были зафиксированы 194 выписанных их больниц пациентов, переболевших коронавирусом, а также 27 случаев с летальным исходом.
ИСТОЧНИК KP.RU