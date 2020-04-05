2020-04-05T11:17:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса опроверг информацию
Семен ЕЛЕНИН
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса опроверг информациюОперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса опроверг информациюФото: Иван МАКЕЕВ
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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве выступает с официальным заявлением. Там опровергают фейковую информацию, которая несколько часов назад появилась в интернете. Ранее в соцсетях начали гулять «списки заболевших», где якобы фигурировали имена нескольких высокопоставленных сотрудников столичной мэрии.

«Среди всех зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет сотрудников мэрии с указанными именами, - заявили в Оперативном штабе. - Доверяйте только официальным источникам информации».

Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», за минувшие сутки в Москве выявили еще 536 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего число заболевших на территории города увеличилось до 3893.

По состоянию на 4 апреля в столице были зафиксированы 194 выписанных их больниц пациентов, переболевших коронавирусом, а также 27 случаев с летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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