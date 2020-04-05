2020-04-05T12:10:26+03:00
В мире

Принц Гарри будет жить в США за счет Меган Маркл

Чтобы работать официально и самостоятельно себя обеспечивать, принцу сначала придется получить грин-карту
Ксения АНУФРИЕВА
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Меган Маркл придется на время стать финансовым спонсором своего супруга принца ГарриМеган Маркл придется на время стать финансовым спонсором своего супруга принца ГарриФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Меган Маркл скорее всего придется спонсировать принца Гарри, чтобы он мог жить в Соединенных Штатах. Как сообщил адвокат миграционной службы Page Six, внук королевы Великобритании должен получить грин-карту, чтобы официально устроится на работу в стране.

Право принца Гарри жить и работать в Канаде, гарантированное ему законодательством Содружества наций, закончилось вместе с пересечением канадско-американской границы. По правилам США, чтобы начать работу в государстве необходимо получить грин-карту -идентификационный документ, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося американским гражданином. Процедура получения карты может затянуться на срок больше года.

Герцогине Сассекской Меган Маркл, таким образом, придется на время стать финансовым спонсором своего супруга. Адвокат отметил, что получение грин-карты возможно также при спонсировании со стороны американской организации, однако в сложившихся обстоятельствах куда быстрее будет оформить спонсорство на жену принца.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что герцог и герцогиня Сассекские официально отреклись от своих королевских титулов 31 марта текущего года

Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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