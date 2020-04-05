Премьер-министр Испании: Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны

5 Апр 2020 2020-04-05T12:50:44+03:00

Пандемия представляется самую глобальную угрозу для здоровья жителей Европы, которая сейчас переживает крупнейший кризис со времен Второй мировой войны. Фото: Алексей МАТВЕЕВ

Пандемия, по словам политика, предоставляет наибольшую угрозу для здоровья населения после гриппа 1918 года

Изменить размер текста: A A

Глава испанского правительства Педро Санчес выразил мнение о том, что из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции государства Европы переживают самый крупный кризис со времен Второй мировой войны. Статью с позицией премьер-министра Испании опубликовало издание El Pais.

- Граждане Испании умирают в медицинских учреждениях, переполненных больными коронавирусом. Пандемия представляется самую глобальную угрозу для здоровья жителей Европы, которая сейчас переживает крупнейший кризис со времен Второй мировой войны. Мы ведем войну против невидимого жесткого врага, который каждый день подвергает нас новым испытаниям, - почеркнул Санчес.

Премьер Испании отметил, что европейские страны должны объединить усилия, «поднять на ноги» военную экономическую деятельность и всеми силами содействовать сопротивлению вирусу.

- Мы должны все вместе обеспечить реконструкцию и восстановление нормальной жизнедеятельности. Вирус не признает границ, - заключил политик.

По последним данным сайта kp.ru ситуация с распространением коронавируса в Испании остается напряженной, количество заболевших продолжает расти, но при этом смертность немного замедлилась. В настоящее время на территории страны насчитывается 124 736 пациентов с коронавирусной инфекцией, умерли от болезни 11 744 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767905" frameborder="0"></iframe> Улицы Мадрида пусты из-за вспышки коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU