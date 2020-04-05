2020-04-05T13:16:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Британская певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом

Звезду 1960-х госпитализировали в медицинское учреждение
Ксения АНУФРИЕВА
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Марианна Фейтфул была госпитализирована в больницу из-за заражения коронавирусной инфекциейМарианна Фейтфул была госпитализирована в больницу из-за заражения коронавирусной инфекциейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известная певица Великобритании Марианна Фейтфул была госпитализирована в больницу из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The Guardian.

На самоизоляции 73-летняя артистка находилась из-за обыкновенной простуды. В начале недели Фейтфул самостоятельно обратилась в британскую больницу из-за значительного ухудшения самочувствия, а после повторной госпитализации у эстрадной звезды 1960-х диагностировали коронавирус. Кроме того, в больнице у Марианны Фейтфул зафиксировали резкое развитие серьезной пневмонии.

Певица стала известна после сотрудничества с группой Rolling Stones. В молодости Фейтфул страдала от наркомании, гепатита С и анорексии, позже у нее обнаружили рак груди, но успешная операция помогла избавиться от заболевания. Певица также страдает от артрита.

Ранее сайт kp.ru сообщал о смерти от коронавируса известного американского кантри-певца Джо Диффи, певец умер от инфекции в возрасте 61 года. Из-за заражения COVID-19 также скончался основатель рок-группы «Fountains of Wayne» и коллектива «Ivy» Адам Шлезингер.

Звезды на карантине благодарят врачей.Пока мы с вами в самоизоляции, медики остаются на передовой. Спасают мир от заразы covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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