2020-04-05T13:35:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские туристы не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме

Власти острова Пхукет пытаются помочь туристам, которые не сумели вовремя улететь на родину
Ксения АНУФРИЕВА
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Алексей, Николая и София поселились в здании заброшенного храма, одно из помещений которого оборудовали под временную кухню и столовую.Алексей, Николая и София поселились в здании заброшенного храма, одно из помещений которого оборудовали под временную кухню и столовую.Фото: REUTERS
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Из-за отмены международных рейсов трое туристов не смогли вернуться в Россию из Таиланда. Путешественникам пришлось временно поселиться в одном из заброшенных храмов на острове Пхукет, сообщили The Thaiger.

Накануне все аэропорты Таиланда, включая аэропорт в Пхукете, закрылись из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Трем молодым туристам из России пришлось искать нестандартное жилище, чтобы прожить на территории чужого государства. Алексей, Николая и София поселились в здании заброшенного храма, одно из помещений которого оборудовали под временную кухню и столовую. Денег на отели или аренду квартир у путешественников не оказалось.

- Власти и местные жители всеми силами пытаются помочь российским туристам, застрявшим на территории Таиланда. Люди из ближайших населенных пунктов подарили им палатки, медицинские маски и продукты питания, а правительство ищет для туристов нормальное жилье, - сообщает портал.

Отмечается, что все туристы из РФ были проверены на коронавирусную инфекцию, результат оказался отрицательным.

В настоящее время на острове Пхукет находятся сотни туристов из других государств. Отели страны больше не принимают новых гостей для предотвращения распространения болезни.

Ранее сайт kp.ru писал, что при вылете в Таиланд у жителей России будут требовать медицинскую справку об отсутствии коронавирусной инфекции, соответствующее решение приняли власти королевства.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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