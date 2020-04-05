2020-04-05T13:37:43+03:00
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестёр, умерших за полтора года до этого

В полицию обратилась соседка, потому что давно не видела женщин
Ася КУЗНЕЦОВА
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В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестерВ московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестерФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве следователи начали проверку после того, как в одной из квартир на улице Байкальская в Гольянове полиция нашла мумифицированные тела двух живших там сестёр.

Источник kp.ru сообщил, что 4 апреля женщина из соседней квартиры обратилась в полицию, сообщив, что давно не видела своих соседок. Приехавшие полицейские вскрыли дверь квартиры и обнаружили в ней два мумифицированных трупа. Экспертиза установила, что погибшие - сёстры 58 и 55 лет, они погибли около полутора лет назад.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Мурманске полицейские нашли в квартире мумифицированные тела 68-летней женщины и её 45-летней дочери-инвалида. Мать умерла пример за три месяца до обнаружения тела, а её недееспособная дочь - спустя неделю.

Единственным, кого озаботила пропажа женщин стал дядя женщины-инвалида. Его насторожило, что после Нового года родственницы перестали отвечать на его звонки, тогда он бросил все дела, приехал в Мурманск и вызвал полицейских, которые вскрыли квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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