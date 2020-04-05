2020-04-05T13:49:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения коронавируса

Сотрудники военкоматов будут продолжать работать дистанционно
Ксения АНУФРИЕВА
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Для предотвращения возникновения и дальнейшего распространения инфекции все военкоматы переходят на дистанционную деятельностьДля предотвращения возникновения и дальнейшего распространения инфекции все военкоматы переходят на дистанционную деятельностьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Все сотрудники военных комиссариатов Российской Федерации в воскресенье, 5 апреля, перешли на удаленный режим работы. Меры предприняты для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и начала эпидемии в военкоматах, сообщили представители Министерства обороны России.

- Для предотвращения возникновения и дальнейшего распространения инфекции все военкоматы переходят на дистанционную деятельность, - отметили в ведомстве.

В Министерстве также уведомили, что уточнение необходимой учетной информации будет проводиться сотрудниками комиссариатов по телефону.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что министерство обороны внесло корректировки в сроки весеннего призыва в текущем году. Даты отправки новобранцев в армию были сдвинуты из-за риска дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Весенний призыв в этом году должен был пройти с 1 апреля по 15 июля, но теперь призывники будут отправлены к местам службы не ранее 20 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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