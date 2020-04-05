Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве

5 Апр 2020 2020-04-05T13:59:19+03:00

Синоптики объявили на территории российской столицы и Подмосковья желтый уровень погодной опасности из-за прогноза о сильном ветре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Гидрометеорологический научно-исследовательский центр объявил на территории российской столицы и Подмосковья желтый уровень погодной опасности из-за прогноза о сильном ветре. Высокий уровень опасности сохранится до 9 часов вечера по московскому времени 5 апреля, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра.

- Наблюдается высокая степень интенсивности опасных погодных явлений. Уровень опасности – желтый, - сообщают синоптики. До этого такой уровень опасности из-за сильного ветра установили до 6 часов утра 5 апреля.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что московские синоптики спрогнозировали потепление на следующей неделе до 19 градусов тепла. Теплый воздух принес с собой антициклон, который будет находиться над центром и северо-западом государства.

ИСТОЧНИК KP.RU