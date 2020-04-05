2020-04-05T13:59:19+03:00
Общество

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве

В воскресенье, 5 апреля, в столице ожидается мощный ветер
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Синоптики объявили на территории российской столицы и Подмосковья желтый уровень погодной опасности из-за прогноза о сильном ветре.Синоптики объявили на территории российской столицы и Подмосковья желтый уровень погодной опасности из-за прогноза о сильном ветре.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Гидрометеорологический научно-исследовательский центр объявил на территории российской столицы и Подмосковья желтый уровень погодной опасности из-за прогноза о сильном ветре. Высокий уровень опасности сохранится до 9 часов вечера по московскому времени 5 апреля, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра.

- Наблюдается высокая степень интенсивности опасных погодных явлений. Уровень опасности – желтый, - сообщают синоптики. До этого такой уровень опасности из-за сильного ветра установили до 6 часов утра 5 апреля.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что московские синоптики спрогнозировали потепление на следующей неделе до 19 градусов тепла. Теплый воздух принес с собой антициклон, который будет находиться над центром и северо-западом государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Папа Римский провел мессу в Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра
Российские магазины предложили обязать предоставлять покупателям маски
Названы профессии, которые станут невостребованными после окончания пандемии
Правительство поручило Минпромторгу в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты медорагнизации
Песков: Кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе
Глава Роспотребнадзора: коронавирус в России пока удается сдержать от взрывного роста
Песков: Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли России
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Песков назвал огромной нагрузкой для экономики продление нерабочих дней
Песков: Путин будет работать удалённо как минимум неделю
Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения коронавируса
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестёр, умерших за полтора года до этого
Российские туристы не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме
Два пациента с коронавирусом погибли в Москве за последние сутки
Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей
Британская певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом
Пик смертности в Италии приходится на 3 часа ночи, потому что люди засыпают и не просыпаются
Премьер-министр Испании: Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны
Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски