Песков: Кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе

5 Апр 2020 2020-04-05T14:49:24+03:00

Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе, и к нему надо готовиться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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- Мы отдаём себе отчёт, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе, нужно готовиться к этому кризису, - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сайт kp.ru публиковал рекомендации экономиста, главы компании "Личный капитал" и автор нескольких бестселлеров по личным финансам Владимир Савенок о том, как защитить свои сбережения в период падения а биржах и пандемии коронавируса.

Также kp.ru публиковал интервью с со владельцем "Лукойла" Леонидом Федуном, в котором он сообщил, что " никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну".

Напомним, в начале марта страны ОПЕК не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти. Именно эта организация искусственно регулирует объемы добычи нефти и её цену. После этого цены на нефть рухнули на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU