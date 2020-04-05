Песков: Кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе
- Мы отдаём себе отчёт, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе, нужно готовиться к этому кризису, - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее сайт kp.ru публиковал рекомендации экономиста, главы компании "Личный капитал" и автор нескольких бестселлеров по личным финансам Владимир Савенок о том, как защитить свои сбережения в период падения а биржах и пандемии коронавируса.
Также kp.ru публиковал интервью с со владельцем "Лукойла" Леонидом Федуном, в котором он сообщил, что " никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну".
Напомним, в начале марта страны ОПЕК не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти. Именно эта организация искусственно регулирует объемы добычи нефти и её цену. После этого цены на нефть рухнули на 30%.
ИСТОЧНИК KP.RU