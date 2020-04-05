Правительство поручило Минпромторгу в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты медорагнизации

5 Апр 2020 2020-04-05T15:09:35+03:00

Правительство РФ поручило Минпромторгу в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медорганизации и соответствующие службы. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Михаил Мишустин провёл совместное заседание президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции

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Правительство России поручило Минпромторгу в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медицинские организации и соответствующие службы, сообщается на сайте кабмина.

Министерство промышленности и торговли должно будет отчитаться правительству и представить график поставок средств индивидуальной защиты.

Кроме этого, председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос компенсации снижения доходов медорганизаций, которые были вызваны сокращением помощи по ОМС из-за распространения коронавируса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по мнению главного санитарного врача России Анны Поповой, в стране удаётся не допустить "взрывного роста" распространения коронавируса.

- Пока что у нас получается не сорваться во взрывной экспоненциальный рост благодаря принятым правительством страны мерам профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, - сообщила Анна Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU