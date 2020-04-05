Правительство поручило Минпромторгу в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты медорагнизации
Правительство России поручило Минпромторгу в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медицинские организации и соответствующие службы, сообщается на сайте кабмина.
Министерство промышленности и торговли должно будет отчитаться правительству и представить график поставок средств индивидуальной защиты.
Кроме этого, председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос компенсации снижения доходов медорганизаций, которые были вызваны сокращением помощи по ОМС из-за распространения коронавируса.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по мнению главного санитарного врача России Анны Поповой, в стране удаётся не допустить "взрывного роста" распространения коронавируса.
- Пока что у нас получается не сорваться во взрывной экспоненциальный рост благодаря принятым правительством страны мерам профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, - сообщила Анна Попова.
ИСТОЧНИК KP.RU