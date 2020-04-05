2020-04-05T15:16:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские магазины предложили обязать предоставлять покупателям маски

Инициативу в связи с распространением коронавируса высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин
Юлия КЕКОВА
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Каждый потребитель имеет право на безопасностьКаждый потребитель имеет право на безопасностьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Национальный союз защиты прав потребителей обратился в Правительство России с просьбой принять дополнительные меры по безопасности покупателей.

По словам главы Союза Павла Шапкина, предлагается обязать аптеки и продуктовые магазины выдавать покупателям средства индивидуальной зашиты - медицинские маски. Такая инициатива была предложена на рассмотрение в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

- Союз просит поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору дать соответствующие предписания торговле об обязательном обеспечении всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками. Они должны выдаваться на входе на территорию торговых объектов. Каждый потребитель имеет право на безопасность, - сказал Шапкин РИА Новости.

Также он добавил, что аналогичное письмо с просьбой направлено по электронной почте в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Напомним, согласно данным на 5 апреля сайта стопкоронавирус.рф число инфицированных коронавирусом в России достигло 5 389, вылечились - 658 человек, умерли - 45 человек. В целях недопущения распространения вируса в государстве введен режим повышенной самоизоляции. Он продлится до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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