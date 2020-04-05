Российские магазины предложили обязать предоставлять покупателям маски
Национальный союз защиты прав потребителей обратился в Правительство России с просьбой принять дополнительные меры по безопасности покупателей.
По словам главы Союза Павла Шапкина, предлагается обязать аптеки и продуктовые магазины выдавать покупателям средства индивидуальной зашиты - медицинские маски. Такая инициатива была предложена на рассмотрение в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
- Союз просит поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору дать соответствующие предписания торговле об обязательном обеспечении всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками. Они должны выдаваться на входе на территорию торговых объектов. Каждый потребитель имеет право на безопасность, - сказал Шапкин РИА Новости.
Также он добавил, что аналогичное письмо с просьбой направлено по электронной почте в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
Напомним, согласно данным на 5 апреля сайта стопкоронавирус.рф число инфицированных коронавирусом в России достигло 5 389, вылечились - 658 человек, умерли - 45 человек. В целях недопущения распространения вируса в государстве введен режим повышенной самоизоляции. Он продлится до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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