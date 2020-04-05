2020-04-05T16:06:04+03:00
Общество

Губернатор Московской области рассказал, кто может работать в период самоизоляции

Андрей Воробьев разъяснил ситуацию для руководителей и работников
Юлия КЕКОВА
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Губернатор Московской областиГубернатор Московской области
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Режим самоизоляции, продленный до 1 мая 2020 года в стране, вызывает некоторые недопонимания и трудности со стороны работодателей и сотрудников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев разъяснил, кто может работать в этот период.

По его словам, опубликованным на странице в Instagram, в Подмосковье находятся стратегические заводы, работу которых, соответственно, никто останавливать не собирается.

- Мне поступает много вопросов о том, кто и как в эти дни должен работать. Действительно, есть много важных деталей. Давайте разберемся. Помимо заводов у нас в Подмосковье много гражданских предприятий, государственных и частных. Кто-то занимается сборкой автомобили, кто-то производит продукты питания для населения. Есть строительные комплекс, склады товаров первой необходимости, логистические компании. Все они должны продолжать деятельность, чтобы сохранить рабочие места и обеспечить людей своей продукцией, - написал Воробьев в своем посте.

Также глава региона отметил, что в области есть компании в сфере услуг - это рестораны, кафе, те, кто кормят людей. В введенном властями режиме самоизоляции они могут работать, но только на вынос или на доставку.

- Если же ваша организация может продолжать работать, составьте список сотрудников, которых вы не можете перевести на удаленный режим. Проследите, чтобы среди них не было пожилых и тех, кто страдает от хронических заболеваний: эти люди в группе риска, они должны оставаться дома, - заявил губернатор.

Между тем, он посоветовал не забывать работодателям выдать сотрудникам документ, подтверждающий их занятость, который они могли в случае необходимости предъявить сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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